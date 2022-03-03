Эксперт назвал нелегитимным решение Всемирного банка свернуть программы в РФ и Белоруссии

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Решение Всемирного банка (ВБ) прекратить реализацию своих программ в России и Белоруссии является нелегитимным и противоречит уставу данного международного финансового института. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС бывший сотрудник ВБ. Согласно имеющимся у него данным, Совет директоров ВБ даже не обсуждал этот вопрос.

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Эксперт комментировал решение банка незамедлительно свернуть программы в России и Белоруссии, о котором было официально объявлено ранее в среду. В заявлении ВБ, штаб-квартира которого находится в столице США, говорилось, что данный шаг сделан в связи со специальной операцией России на Украине.

"На первый взгляд, имеет место превышение менеджментом своих полномочий, решение нелегитимное и не обсуждалось Советом директоров, оно противоречит Уставу организации, поскольку [Всемирный] банк не должен заниматься политикой", - сказал упомянутый источник.

Как отмечалось в заявлении ВБ, этот институт "не одобрил ни одного нового кредита или инвестиций в Россию с 2014 года". "С середины 2020 года также не было одобрено ни одного нового предоставления кредита Белоруссии. После российского вторжения на Украину и военных действий против народа Украины ВБ немедленно прекратил все свои программы в России и Белоруссии", - утверждалось в документе.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.