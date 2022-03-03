Источник: Рогозин из-за санкций сократил зарплату себе и топ-менеджерам Роскосмоса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Зарплата гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в условиях санкций сокращена на 30%. Соответствующее поручение было дано самим главой госкорпорации, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

"В условиях санкций генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин дал поручение на 30 процентов сократить свою зарплату", - отметил собеседник агентства.

Изменения в зарплате также затронули топ-менеджеров Роскосмоса и предприятий ракетно-космической отрасли.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет удар по способности РФ продолжать модернизировать ВС. Байден подчеркнул, что это нанесет вред в том числе космической программе России.

В свою очередь ЕС ввел санкции против Ракетно-космического центра "Прогресс". Позже Европейское космическое агентство заявило, что считает маловероятной возможность запуска российско-европейской миссии по исследованию Марса "ЭкзоМарс" (ExoMars) из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Также в ЕКА сообщили, что изучают возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". 26 февраля Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что германская сторона уведомила, что отключит свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом.