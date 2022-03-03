Кабмин может получить право определять порядок исчисления прожиточного минимума и МРОТ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство России может получить право определять порядок исчисления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Об этом говорится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, который размещен в думской электронной базе в четверг.

"Установить, что правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности исчисления и установления величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии", - говорится в законопроекте.

Работа без продления срока лицензии

Правительство России также может получить право разрешать всем категориям лиц работать без продления срока лицензии.

"Установить, что Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие установление права всех категорий лиц или отдельных категорий лиц, имеющих лицензии или иные разрешения, срок действия которых истек, продолжать в течение определенного срока осуществление деятельности без получения новых лицензий или иных разрешений, переоформления таких лицензий или разрешений, без продления срока их действия, а также без применения к указанным категориям лиц предусмотренной законом ответственности за осуществление деятельности без лицензии или иного разрешения", - говорится в законопроекте.

Кроме того, правительство РФ может получить право вводить мораторий на проведение квалификационного экзамена на конкретный срок, продлевать сроки действия квалификационных аттестатов, выданных по результатам ранее сданных квалификационных экзаменов, устанавливать особенности проведения и сдачи таких квалификационных экзаменов, выдачи и аннулирования квалификационных аттестатов, а также особенностей ведения их реестра.

Вопрос строительства

Правительство России в 2022 году может получить право устанавливать особенности внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на отечественные, если не увеличивается сметная стоимость строительства. Об этом говорится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, который размещен в думской электронной базе в четверг.

"Установить, что правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги при условии, что такая замена не приводит к увеличению сметной стоимости строительства", - говорится в законопроекте.

"В случае увеличения сметной стоимости строительства проводится государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства. При этом срок проведения такой экспертизы не может превышать 14 рабочих дней", - подчеркивается в документе.

При этом кабмин может получить право устанавливать особенности наказания за ненадлежащее исполнение обязательств по долевому строительству.

"Установить, что правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие установление особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве", - говорится в законопроекте.

Кроме того, правительство может получить право устанавливать особенности включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Речь идет о случаях, когда застройщик более чем на шесть месяцев нарушил сроки завершения строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, а также обязанности по передаче объекта долевого строительства гражданам, заключившим договор с застройщиком.