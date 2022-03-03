СМИ: правительство Японии заморозит активы четырех банков РФ, включая ВТБ

Санкции в отношении России

Госдеп призвал взвесить все последствия потенциального запрета на закупки нефти у России

Согласно официальной статистике Информационного управления Министерства энергетики США, РФ входит топ-5 иностранных поставщиков нефти на американский рынок

Читать полностью