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СМИ: правительство Японии заморозит активы четырех банков РФ, включая ВТБ

Правительство Японии заморозит активы четырех банков РФ, включая ВТБ - Киодо.

Теги
Япония
Санкции в отношении России
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