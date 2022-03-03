Минфин США рассказал о мерах по предотвращению обхода ЦБ РФ американских санкций

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

"Это руководство ясно дает понять, что не должно быть лазеек для обхода Россией беспрецедентных запретов со стороны США, введенных на этой неделе, в целях блокирования <...> ЦБ РФ, Фонда национального благосостояния России и российского Минфина", - говорится в пресс-релизе американского ведомства.

По утверждению Вашингтона, "за последние два дня Россия предприняла шаги, чтобы использовать экспортеров в качестве своих агентов с целью помочь ей собрать ресурсы для поддержки ее валюты и финансирования ее приоритетов". "Сегодняшнее руководство ясно дает понять, что такие действия от имени ЦБ РФ запрещены [в рамках американских санкций]", - отмечается в сообщении.

В пояснительных материалах на сайте Минфина также уточняется, что введенные США меры предполагают запрет американским гражданам на участие как в прямых, так и в непрямых транзакциях с участием ЦБ, ФНБ и Минфина РФ. Кроме того, запрещены транзакции, нацеленные на обход санкций. "В свете нынешней экономической ситуации в России, [физические и юридические] лица США должны проявлять бдительность в отношении нестандартных валютных операций, в которых могут косвенно участвовать структуры, подпадающие под действие <...> директивы [о санкциях]. <...> К примеру, ЦБ РФ может пытаться использовать импортирующие или экспортирующие компании для проведения валютных операций от его имени и скрывать [таким образом] свое участие [в указанных операциях]", - пояснили в Минфине. Американцам также рекомендовали "проявлять осторожность при участии в валютных операциях" на Московской бирже. Участие в операциях, в которых ЦБ, ФНБ и Минфин РФ выступают только в качестве оператора расчетно-клиринговой системы, под действие санкций не подпадает.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. В частности, были введены рестрикции против ЦБ РФ.

28 февраля президент РФ подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран". Документ в том числе запрещает российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами РФ. Экспортерам предписано продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.