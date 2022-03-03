Минфин США рассказал о мерах по предотвращению обхода ЦБ РФ американских санкций

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Министерство финансов США в среду представило новое руководство, "призванное перекрыть возможности для потенциального обхода" российским ЦБ американских санкций.
"Это руководство ясно дает понять, что не должно быть лазеек для обхода Россией беспрецедентных запретов со стороны США, введенных на этой неделе, в целях блокирования <...> ЦБ РФ, Фонда национального благосостояния России и российского Минфина", - говорится в пресс-релизе американского ведомства.
По утверждению Вашингтона, "за последние два дня Россия предприняла шаги, чтобы использовать экспортеров в качестве своих агентов с целью помочь ей собрать ресурсы для поддержки ее валюты и финансирования ее приоритетов". "Сегодняшнее руководство ясно дает понять, что такие действия от имени ЦБ РФ запрещены [в рамках американских санкций]", - отмечается в сообщении.
В пояснительных материалах на сайте Минфина также уточняется, что введенные США меры предполагают запрет американским гражданам на участие как в прямых, так и в непрямых транзакциях с участием ЦБ, ФНБ и Минфина РФ. Кроме того, запрещены транзакции, нацеленные на обход санкций. "В свете нынешней экономической ситуации в России, [физические и юридические] лица США должны проявлять бдительность в отношении нестандартных валютных операций, в которых могут косвенно участвовать структуры, подпадающие под действие <...> директивы [о санкциях]. <...> К примеру, ЦБ РФ может пытаться использовать импортирующие или экспортирующие компании для проведения валютных операций от его имени и скрывать [таким образом] свое участие [в указанных операциях]", - пояснили в Минфине. Американцам также рекомендовали "проявлять осторожность при участии в валютных операциях" на Московской бирже. Участие в операциях, в которых ЦБ, ФНБ и Минфин РФ выступают только в качестве оператора расчетно-клиринговой системы, под действие санкций не подпадает.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. В частности, были введены рестрикции против ЦБ РФ.
28 февраля президент РФ подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран". Документ в том числе запрещает российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами РФ. Экспортерам предписано продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.