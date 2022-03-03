Некоторые застройщики приостановили продажу квартир в Приморье

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"Как сообщили в региональном министерстве строительства, в связи с нынешней непростой ситуацией в стране ряд застройщиков приостановил продажу квартир в столице Приморья. Так, с 24 февраля федеральный девелопер "Девелопмент-Юг" не озвучивает стоимость на квартиры по трем жилым комплексам", - говорится в сообщении.

Подобная ситуация отмечена в СЗ "Эдельвейс-1", реализующего квартиры в жилом комплексе "Шилкинский-2". "Сейчас застройщики оценивают ситуацию на рынке жилья, актуализируют информацию от банков и планируют возобновить продажи к концу недели", - уточняется в сообщении.

На совещании с предпринимателями 2 марта губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал бизнесу не останавливать стройки. Он рекомендовал увеличивать темпы строительства и продолжать продажи. Губернатор сообщал, что в регионе будут выявляться строители, которые приостановили продажи в надежде, что цены еще вырастут, и любые остановки будут рассматриваться как остановки спекулятивного характера, направленные на то, чтобы заработать на текущей ситуации и поставить людей в еще более сложное положение, и что в отношении таких строителей будут приниматься меры реагирования.