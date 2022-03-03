Embraer перестанет поставлять запчасти и обслуживать свои самолеты в России

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 марта. /ТАСС/. Бразильский авиапроизводитель Embraer перестанет поставлять в РФ запчасти для своих самолетов, а также обслуживать авиапарк российских компаний. Об этом сообщает в среду телеканал CNN Brasil со ссылкой на пресс-службу компании.

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"Embraer внимательно следит за развитием событий и продолжает и будет продолжать соблюдать международные санкции в отношении России и некоторых регионов Украины", - цитирует телеканал на своем сайте заявление авиапроизводителя. Отмечается, что согласно решению бразильской компании будут приостановлены "услуги по поставке запчастей, обслуживание и техподдержка клиентов, на которых распространяются санкции".

По данным телеканала, такое решение может затронуть российскую авиакомпанию S7, которая использует на своих региональных маршрутах 15 двухмоторных узкофюзеляжных самолетов E-170 бразильского производителя. Получить подтверждение и оперативный комментарий пресс-службы Embraer пока не удалось.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.