Фитнес-отрасль предложила Мишустину списать кредиты программы ФОТ 3.0 в условиях санкций

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением списать кредиты под 3%, которые выдавались бизнесу по программе ФОТ 3.0, для поддержки отрасли в условиях санкций. Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

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"Предлагаем рассмотреть возможность списания действующих 3% кредитов с целью сохранения рабочих мест и поддержания фитнес-индустрии от банкротств. В случае невозможности списания рассмотреть возможность увеличения сроков погашения по ранее выданным 3% кредитам до 5 лет", - отмечается в письме.

Такой механизм поддержки субъектов MCП, по мнению сообщества, позволит "уменьшить риски банкротства предприятий, а также обеспечить сохранность рабочих мест, поскольку трехпроцентные кредиты, полученные компаниями в пандемийный период, направлялись в том числе на погашение задолженности по выплате заработной платы, а также развитие". При существующей обстановке "высоки риски непогашения таких кредитов, поскольку прогнозируется снижение cпpoca на услуги фитнес-операторов и, как следствие, снижение доходов", добавляется в письме.

Также Национальное фитнес-сообщество предложило "не проводить плановые и внеплановые проверки в отношении предприятий, которые попадают в перечень наиболее пострадавших от пандемии". Ранее правительство РФ заявило о моратории только на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

Кроме того, предлагается разработать программу приоритетного использования платежной системы "Мир", увеличить лимиты денежных средств, проводимые по системе быстрых платежей, внедрить возможность оплаты через динамические QR-коды и иные аналогичные продукты. "Такие программы позволят наладить обеспечение бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств платежных систем на территории Российской Федерации, не зависящих от внешних факторов", - говорится в письме.