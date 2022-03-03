Реализация нацпроекта "Производительность труда" началась на первом предприятии Москвы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Реализация мероприятий национального проекта "Производительность труда" началась на первом предприятии в Москве - АО "Московский опытный завод буровой техники". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В Москве на первом предприятии началась реализация мероприятий национального проекта "Производительность труда". С марта бесплатную адресную поддержку по повышению производительности труда начнет получать АО "Московский опытный завод буровой техники". <…> На заводе уже прошел подготовительный этап, в ходе которого была произведена оценка потенциала предприятия, определен пилотный производственный поток для выявления актуальных проблем и последующей работы с ними, сформирована рабочая группа", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По его словам, далее предприятие проведет углубленную диагностику пилотного потока и наработает мероприятия по достижению целей проекта. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства буровых установок, которые монтируются на автомобили повышенной проходимости или конверсионную технику. Реализация мероприятий адресной поддержки займет на предприятии шесть месяцев. За это время экспертами будут сформированы все условия для повышения предприятием производительности труда и эффективности производства, эти практики компания сможет применять самостоятельно и после завершения проекта.

Как уточнили в пресс-службе, АО "Московский опытный завод буровой техники" вошло в число предприятий, отобранных экспертами федерального и регионального центров компетенций для участия в национальном проекте "Производительность труда". В 2022 году адресную поддержку смогут получить 109 московских компаний, а к 2024 году нацпроектом "Производительность труда" будет охвачено 561 предприятие Москвы. Результатом реализации национального проекта является увеличение производительности труда на предприятиях-участниках не менее чем на 5% в год.

"Реализацией национального проекта "Производительность труда" в Москве занимается Агентство стратегического развития Москвы (АНО "Мосстратегия"), подведомственное департаменту экономической политики и развития города Москвы. Участниками нацпроекта могут стать зарегистрированные или работающие на территории Москвы компании с выручкой за предыдущий год не менее 400 млн рублей, относящиеся к следующим отраслям: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля. При этом доля иностранного участия в уставном капитале предприятия не должна превышать 50%. Заявки на участие в проекте принимаются на сайте производительность.рф с обязательным указанием региона участия "город Москва", - напомнили в пресс-службе.