Moody's понизило рейтинги России до "B3" с "Baa3"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте до "B3" с "Baa3", следует из сообщения агентства.

При этом рейтинги остаются на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения.

Как сообщает Moody’s, факторами для такого решения стали повышенный риск срыва погашения суверенного долга с учетом жестких и скоординированных санкций и серьезные опасения по поводу готовности России обслуживать свои долговые обязательства. Кроме того, как следует из сообщения агентства, на снижение рейтингов повлияла вероятность дестабилизации в экономике и финансовом секторе из-за санкций, ограничивающих доступ к российским международным резервам.

Ранее 3 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня "B" с "BBB".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.