"Автоваз" приостановит сборку автомобилей из-за дефицита электронных компонентов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. "Автоваз" приостановит сборку автомобилей в Тольятти и Ижевске 5 марта, а также в период с 9 по 11 марта из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В компании отметили, что зарплата сотрудников предприятия в дни простоев будет полностью/частично сохранена.

"В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании администрация "Автоваза" приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка", - говорится в сообщении.

При этом, отметили в "Автовазе", сотрудники могут использовать дни с 9 по 11 марта как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года.

В компании подчеркнули, что изменения графика не коснутся служб, ответственных за обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры предприятия, а также подразделений службы инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами. Подразделения и дочерние компании "Автоваза", занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, обслуживанием клиентов, в этот период также будут работать по обычному графику.

"Компания прилагает максимум усилий для скорейшего возобновления производства на своих заводах в Тольятти и Ижевске", - отметили в компании.

Ранее президент "Автоваза" Николя Мор заявил, что ситуация с дефицитом электронных компонентов продолжает оставаться сложной для производителя.

"Автоваз" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "Автоваза" расположены в Тольятти - АО "Автоваз", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск". За 2021 год "Автоваз" увеличил продажи автомобилей на российском рынке на 2%, до 350,7 тыс. шт. При этом доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей снизилась с 21,5% в 2020 году до 20,9% в 2021 году.