"Опора России" предложила Чернышенко отменить на фоне санкций курортный сбор

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. "Опора России" предложила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко рассмотреть на фоне санкций возможность досрочной отмены в России курортного сбора. Об этом говорится в письме вице-президента бизнес-объединения Алексея Кожевникова в адрес Чернышенко, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность досрочной отмены курортного сбора. Это решение будет способствовать снижению издержек у туристической отрасли, которая, не успев восстановиться после пандемии, оказалась в новой зоне турбулентности", - сообщается в письме.

В бизнес-объединении считают, что отказ от курортного сбора положительно скажется на российских туристах. "Подготовка к высокому туристическому сезону в самом разгаре и в этом году она проводится в экстремальных условиях как для участников туриндустрии, так и для потребителей туристских услуг", - говорится в письме.

Как сообщил ТАСС Кожевников, сейчас важно убирать все административные барьеры с бизнеса, которые "приводят к дополнительным издержкам и влияют на покупательскую способность населения".

О курортном сборе

Закон о введении курортного сбора был принят в России в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В феврале 2022 года депутаты Госсовета Крыма признали республиканский закон о введении в регионе курортного сбора утратившим силу.

Курортный сбор вводится законом субъекта РФ в муниципальных образованиях, входящих в территорию эксперимента. В частности, такой документ устанавливает территорию эксперимента, размер курортного сбора, порядок и сроки его перечисления в бюджет субъекта РФ. Совершеннолетние лица, проживающие в объектах размещения более 24 часов, должны заплатить курортный сбор за каждый день своего проживания, кроме дня заезда, сделать это можно не позднее момента выезда.

Сумму курортного сбора не включают в стоимость проживания. Курортный сбор в бюджет субъекта РФ перечисляет оператор (юрлицо или ИП, предоставляющие гостиничные услуги) по истечении срока фактического проживания плательщика в объекте размещения. Размер курортного сбора не может превышать 100 рублей.