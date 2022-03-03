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ЦБ ввел 30% комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже

По мнению регулятора, комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, взимаемая брокерами с физических лиц при покупке валюты на бирже комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами, сообщила пресс-служба Банка России в ответ на запрос ТАСС.

"30% комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты", - сообщили в ЦБ.

Ранее сегодня некоторые брокеры сообщили о том, что Банк России предписал с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

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