Минтранс открыл горячую линию по обеспечению логистики при доставке международных грузов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ 3 марта открыл горячую линию для поддержания непрерывной доставки международных грузов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

"В целях поддержания бесперебойной доставки международных грузов Минтранс России 3 марта открыл "горячую линию" оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики", - сказали в Минтрансе.

В сообщении уточняется, что на горячую линию могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании, в случае возникновения проблемных вопросов при реализации международных грузовых перевозок между Россией и зарубежными странами. Номер горячей линии +7 (499) 495-00-11. Режим работы: 08:00-20:00 мск.

Ранее оперативный штаб Минтранса РФ уже создал бесплатную круглосуточную горячую линию по вопросам альтернативных маршрутов на юге страны в связи с временной приостановкой работы ряда аэропортов.