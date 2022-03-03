AliExpress не ожидает перебоев с поставками товаров из Китая в Россию

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Компания AliExpress в связи с ростом числа интернет-заказов в России на фоне введения санкций и ограничения трансграничной торговли не испытывает проблем с поставками товаров из Китая и не ожидает, что они возникнут. Об этом сообщил в четверг директор по связям с государственными органами AliExpress Россия Сергей Лебедев в четверг в ходе экспертной дискуссии на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

"Мы не ожидаем каких-либо перебоев с поставками из Китая, в первую очередь. Инфраструктура компании очень давно на рынке России. С 2019 года мы переформатировали свою работу. За прошедшие два года кардинально перестроили свою логистическую инфраструктуру. Мы в принципе постоянно готовимся к увеличению количества заказов", - сказал Лебедев.

О форуме

Красноярский экономический форум-2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой является Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.