Кабмин обсуждает удержание ставок и реструктуризацию кредитов для МСП

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство России обсуждает возможность удержания ставок по кредитам и реструктуризации задолженности для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом журналистам сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам совещания с деловыми объединениями и банками по мерам поддержки МСП.

"Формирование пакета мер обеспечения устойчивой работы представителей малого бизнеса проводится при участии ряда крупных банков - Сбербанка, ВТБ, ПСБ и Россельхозбанка. В числе обсуждаемых мероприятий - удержание ставок и проведение процедур реструктуризации задолженности", - сообщил представитель Белоусова.

Он также отметил, что кабмин намерен усилить позицию Корпорации МСП (КМСП) для увеличения объема кредитов, которые могут получить предприниматели с ее гарантийной поддержкой. Кроме того, правительство и Банк России готовят специальные меры, которые должны позволить КМСП совместно с банками обеспечить доступность заемного финансирования для бизнеса, добавил представитель Белоусова.

"Эти меры направлены на решение двух задач: принятие на себя части рисков кредитования предпринимателей в текущих условиях и снижение ставок, по которым они смогут привлекать кредиты", - пояснил он.

В секретариате первого вице-премьера добавили, что правительство РФ проведет на следующей неделе встречу с крупнейшими банками для обсуждения взаимодействия с системообразующими предприятиями, а также повторную встречу по ситуации с кредитованием сектора МСП.

В совещании, посвященном вопросу поддержки малого бизнеса через государственные банковские программы, также приняли участие глава Минэкономразвития Максим Решетников, представители Минфина, ЦБ, ФНС, правительства Москвы,"Опоры России", ТПП, "Деловой России" и Корпорации МСП.