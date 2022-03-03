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В России ожидают временных ограничений на поставку газа в Европу

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач отметил, что пока таких решений не принято

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 3 марта. /ТАСС/. Европа может временно ограничить поставки российского газа. Таким мнением поделился в четверг главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на 15-й Зимней зерновой конференции, которая проходит со 2 по 4 марта в Алтайском крае.

"Посмотрим, что будет завтра и послезавтра. Де-факто, скорее, ограничения на определенный период поставок нашего газа все равно возникнут", - заявил Клепач.

По его словам, таких решений еще не принято, однако ряд компаний заявили о намерении ограничить закупку российских энергоресурсов.

"Поляки [заявили] о запрете импорта российского угля, плюс Британия заявила о том, что будет прекращать импорт газа", - отметил эксперт.

Крупнейший зерновой форум Сибири организуют Союз зернопереработчиков Алтая, ООО "Прозерно", Институт конъюнктуры аграрного рынка, ООО "Алтайские зерновые конференции". Мероприятие проходит при поддержке Минсельхоза РФ и правительства Алтайского края. Зимняя зерновая конференция объединила ведущих экспертов зернового рынка России и Казахстана, чтобы подвести итоги года, поделиться аналитикой и прогнозами, обменяться мнениями о перспективах отрасли. Среди участников более 120 компаний из разных регионов России.

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