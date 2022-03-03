Первый зампред ЕК не исключил возможности отключения Сбербанка от системы SWIFT

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не исключает возможности отключения Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявил в четверг в эфире радиостанции France Inter первый зампредседателя ЕК Франс Тиммерманс.

Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

"Мы достаточно далеко пошли с санкциями в отношении России. В нашем распоряжении остается еще несколько инструментов", - сказал он. "Наиболее важный для России банк - Сбербанк. Мы могли бы отключить его от системы SWIFT. Такая возможность по-прежнему существует", - заметил Тиммерманс.

Он также сообщил, что на будущей неделе представит меры, которые могут позволить избавиться от энергетической зависимости от России. "Еврокомиссия представит на следующей неделе предложения с тем, чтобы создать ситуацию, при которой мы больше не будем зависеть от России в энергетической сфере", - сказал он. "Нам нужно быстрее продвигаться в использовании возобновляемых источников энергии", - заявил Тиммерманс.

Он отметил, что "Европа должна ответить на агрессию со стороны России". "Я считаю, что ЕС действует в соответствии с этим вызовом, проявляя единство и солидарность", - сказал он. "В этот сложный для Европы момент мы должны показать европейским гражданам свою способность реагировать на возникающие вызовы, поскольку речь идет не только о будущем Украины, но и о будущем всего европейского континента ", - сказал Тиммерманс.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.