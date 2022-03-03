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В Китае рассказали о серьезных вызовах для экономики страны

Они обусловлены сложной обстановкой на международной арене

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Экономика КНР сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными сложной конъюнктурой на международной арене. Об этом заявил в четверг официальный представитель 5-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва Го Вэйминь.

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"В текущем году ситуация за рубежом становится все более сложной и непредсказуемой, - отметил он, выступая на пресс-конференции. - Экономическое развитие нашей страны сталкивается с серьезными вызовами". По словам чиновника, китайские власти намерены во что бы то ни стало сохранить "гармоничное стабильное развитие". Для этого, как он уточнил, высшее руководство КНР прорабатывает эффективные меры, которые будут целенаправленно реализовываться.

Го Вэйминь обратил внимание, что внутренний спрос в Китае продолжает снижаться. "Необходимо внедрять инновационные технологии, осуществлять отраслевые преобразования", - подчеркнул он.

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