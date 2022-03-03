Клепач ожидает роста цен на зерно из-за ситуации на Украине

БЕЛОКУРИХА, 3 марта. /ТАСС/. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ожидает роста мировых цен на масличные и зерновые культуры из-за ситуации на Украине, которая не сможет продать больших объемов зерновых в текущем году. Об этом он сообщил на 15-й Зимней зерновой конференции, которая проходит с 2 по 4 марта в Алтайском крае.

"Мировые цены на зерно по-любому поднимутся, потому что Украина вряд ли сможет большие объемы продать в текущем году. Порты закрыты, посевную пока без горючего в условиях военных действий трудно проводить. Так что все масличные и зерновые культуры поднимутся в цене", - сказал он.

По словам Клепача, в этих условиях аграрный сектор в РФ нуждается в господдержке, поскольку российские сельхозпроизводители ориентируются на цены на мировом рынке.

Крупнейший зерновой форум Сибири организуют Союз зернопереработчиков Алтая, ООО "Прозерно", Институт конъюнктуры аграрного рынка, ООО "Алтайские зерновые конференции". Мероприятие проходит при поддержке Минсельхоза РФ и правительства Алтайского края. Зимняя зерновая конференция объединила ведущих экспертов зернового рынка России и Казахстана, чтобы подвести итоги года, поделиться аналитикой и прогнозами, обменяться мнениями о перспективах отрасли. Среди участников более 120 компаний из разных регионов России.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.