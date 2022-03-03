Эксперт назвал менеджера маркетплейсов новой профессией будущего

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Одной из новых профессий будущего станет менеджер маркетплейсов - специалист, помогающий компаниям запустить продажи на торговых интернет-площадках. Спецификой этой деятельности будет возможность работать из любой точки России, что позволит обеспечить работой небольшие населенные пункты. Об этом сообщил владелец компании Market Unicorn Александр Коновалов в ходе экспертной дискуссии на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

"Сейчас на рынке маркетплейсов очень много. [Раньше] было достаточно просто на них зайти. Сейчас с каждым месяцем заходить на маркетплейсы становится сложнее. Для этого нужна четкая система образования, шагов, которые нужно сделать, чтобы развиваться на маркетплейсах. <…> Одна из профессий будущего - менеджер маркетплейсов. Я считаю, что это хороший шанс дать рабочие места людям в любой точке России. По сути, человек из любой маленькой деревни, если [у него] есть компьютер или ноутбук, если есть понимание, <…> может помочь компании выйти на маркетплейс", - сказал Коновалов.

Он также поделился мнением, что в ближайшее время одним из трендов развития торговых интернет-площадок будет заход на маркетплейсы самих производителей продукции.

В России на онлайн-торговлю сейчас приходится 9,2% от общего объема розничных продаж, сообщал ранее в ходе форума президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. За последние два года объем интернет-торговли значительно вырос, и существует серьезный потенциал для дальнейшего роста. Соколов привел в пример Великобританию и Китай, где объем онлайн-торговли достиг уже почти 25% рынка.

О форуме

Красноярский экономический форум-2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики и новым точкам роста.