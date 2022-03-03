Комитет ГД по энергетике поддержал идею корректировки демпфера в нефтяной отрасли

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие законопроекта о корректировке параметров демпфирующего механизма в нефтяной отрасли. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Комитет является соисполнителем по проекту документа.

Законопроектом предлагается увеличить коэффициент компенсации между экспортной и индикативной ценой для автомобильного бензина с 0,68 до 0,83, для дизельного топлива - с 0,65 до 0,83, а также сократить допустимый диапазон превышения средней оптовой цены над индикативной для дизельного топлива с 20% до 15%.

Комитет в заключении на законопроект отмечает, что предлагаемая корректировка компенсационных выплат призвана нивелировать влияние волатильности котировок на нефть и нефтепродукты на цены моторного топлива для потребителей внутреннего рынка. Предлагаемые изменения параметров демпфера позволят нефтяным компаниям устанавливать отпускные цены, которые обеспечат сохранение динамики цен на АЗС в пределах инфляции в 2022-2024 годах без ущерба для экономики производителей, что особенно актуально при высоких текущих ценах на энергоносители.

Как пояснил ранее председатель комитета по энергетике Павел Завальный, на фоне скачкообразного роста цен на нефть и нефтепродукты, курса валют на внешних рынках правительственный законопроект предлагает конкретные механизмы для стабилизации цен на топливо на внутреннем российском рынке. Его оперативное принятие позволит удержать розничные цены на бензин и дизельное топливо на текущем уровне. Это решение имеет высокую социальную значимость, оно окажет положительный синергетический эффект на все отрасли экономики, позволит не разгонять общий уровень инфляции.

Поскольку в нынешних реалиях нужно действовать максимально быстро, предлагается внести изменение в статью 2 проекта федерального закона, установив начало применения его норм с 1 апреля 2022 года, а сам законопроект принять уже на ближайших пленарных заседаниях Госдумы, сообщил Завальный.