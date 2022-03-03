Лондонская биржа приостановила торги ценными бумагами 27 компаний, связанных с Россией

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Лондонская фондовая биржа (ЛФБ) приостановила в четверг торговлю ценными бумагами 27 компаний, тесно связанных с РФ. Об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно сообщению ЛФБ, такой шаг связан "с событиями на Украине и в свете рыночных условий и для упорядочения ситуации на рынках".

В числе таких компаний - En+ Group (владеет контрольным пакетом акций "Русала"), Сбербанк, Газпром, "Лукойл" и Полюс.

"Мы активно взаимодействуем с регулирующими органами и властями по всем соответствующим санкциям и принимаем соответствующие меры, - говорится в заявлении ЛФБ. Операции лондонской биржи в России и Украине составляют менее одного процента общего оборота".