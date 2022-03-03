Число рабочих мест в промпарках Удмуртии за год увеличилось почти на 20%

ТАСС, 3 марта. Резиденты промпарков Удмуртии за год создали более 220 новых рабочих мест, увеличив их количество почти на 20%, число резидентов также выросло, сообщил ТАСС в четверг первый вице-премьер региона Константин Сунцов.

"За год в индустриальных промышленных парках создано 222 рабочих места, общее количество рабочих мест составляет 1 352", - сообщил Сунцов.

Он добавил, что на территории промпарков появилось 12 новых резидентов, их число увеличилось до 81 компании. Сейчас в республике действуют четыре таких площадки - это промпарки "Металлургический", "Индустриальный", "Развитие" и "Ижевский завод".

По словам Сунцова, резидентам и управляющим компаниям площадок с 2020 года в республике предоставляются налоговые льготы по налогу на имущество и транспортные средства.

Ведущей отраслью экономики республики является промышленность, она занимает в структуре валового регионального продукта около 45%.