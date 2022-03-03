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Швеция предоставит Украине кредит Всемирного банка на $50 млн

Министр финансов Швеции назвал одним из приоритетов правительства поддержку Украины

СТОКГОЛЬМ, 3 марта. /ТАСС/. Швеция предоставит Украине гарантии по кредитам Всемирного банка (ВБ) на сумму $50 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг канцелярией правительства королевства.

"Приоритет правительства - продолжать настаивать на санкциях против России, поддерживать Украину и укреплять Швецию. Украина переживает острый кризис. Ожидается, что ее финансовая и экономическая стабильность станет слабее в результате российского вторжения. Благодаря гарантии Швеции мы можем внести около полмиллиарда крон на поддержку Украины в дополнение к кредиту, который уже готовит Всемирный банк", - пояснил министр финансов Микаэль Дамберг.

ВБ готовится предоставить Киеву кредит на $350 млн. Эту сумму можно увеличить за счет гарантий правительства королевства.

"Предоставляя гарантию Всемирному банку, Швеция способствует финансовой поддержке Украины в нынешней очень сложной финансовой ситуации", - пояснила министр по вопросам помощи развитию Матильда Эрнкранс.

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