Дерипаска считает, что кризис из-за событий вокруг Украины может продлиться три года

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Кризис в российской экономике на фоне ситуации вокруг Украины и новых санкций Запада может продлиться около трех лет, считает российский предприниматель Олег Дерипаска.

"Кризис минимум года на три. Жесточайший - умножайте кризис 1998 года на три", - сказал он в четверг на пленарном заседании Красноярского экономического форума. При этом он убежден, что выход из ситуации будет найден, особенно если учитывать накопленный страной опыт.

Дерипаска также подчеркнул необходимость поддержать население страны, которое, по его словам, "ни в чем не виновато".

Россия столкнулась с волной международных консолидированных санкций в конце февраля из-за начала военной операции на территории Украины. В частности, США и ЕС ввели санкции против российской банковской системы, ряд банков, включая ВТБ, "Открытие" и Промсвязьбанк, отключили от системы SWIFT. Кроме того, санкции коснулись госдолга и операций ЦБ РФ.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит с 2 по 4 марта в офлайн- и онлайн-формате. Основной его площадкой стал Сибирский федеральный университет, основной темой - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, тогда он собрал около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию восточных регионов России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.