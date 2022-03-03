Бюджет Якутии на 2022 год скорректировали с увеличением расходов на 38 млрд рублей

ЯКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания Якутии приняли на пленарном заседании в окончательном чтении поправки в закон о государственном бюджете республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы. Согласно документу, объем расходов Якутии на 2022 год увеличились более чем на 38 млрд рублей.

"Общий объем доходов государственного бюджета республики на 2022 год увеличен более чем на 6,2 млрд рублей и составит по прогнозным показателям более 270,8 млрд рублей. Всего объем расходов государственного бюджета Якутии в 2022 году увеличивается более чем на 38 млрд рублей и превысит 305,7 млрд рублей", - сообщили в Минфине Якутии.

Уточняется, что расходы увеличиваются за счет безвозмездных поступлений. "Помимо этого, свыше 18,9 млрд рублей направят на приоритетные направления. Так, на пополнение резервного фонда правительства Якутии на мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса направят 1,686 млрд рублей, на реализацию мер по повышению заработной платы и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) - 1,993 млрд рублей. По 400 млн рублей предусмотрено на целевой капитал Республики Саха (Якутия) "Дети столетия" и на оказание санитарно-авиационной медицинской помощи. На подготовку к пожароопасному периоду сил и средств направят 359,2 млн рублей, на поддержку системообразующих предприятий воздушного транспорта Республики Саха (Якутия) - 500 млн рублей, на создание и организацию деятельности муниципальных приютов для животных без владельцев - 100 млн рублей, - добавили в министерстве.

Средства также предусмотрели на поддержку сельского хозяйства и социальной сферы, на развитие образования, здравоохранения и спорта, на расходы инвестиционной программы республики в 2022 году.

Размер дефицита бюджета на 2022 год увеличится более чем на 31,8 млрд рублей за счет изменения остатков средств на счете бюджета и превысит 34,9 млрд рублей. "В соответствии с Бюджетным кодексом России изменение остатков отражается в источниках финансирования дефицита бюджета, что приводит к техническому увеличению дефицита бюджета", - уточнили в Минфине региона. В 2023-2024 годах размер дефицита государственного бюджета не меняется.