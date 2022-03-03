Суд отклонил кассацию Booking.com по делу о нарушении антимонопольного законодательства

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Booking.com на решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которые ранее подтвердили законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признать компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

В декабре 2020 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах. Компания не согласилась с решением российского антимонопольного ведомства и подала иск к ФАС 4 февраля 2021 года. 26 августа ФАС оштрафовала компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Позже Booking.com направила в Арбитражный суд Москвы иск об оспаривании штрафа.