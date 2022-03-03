Indesit приостановил производство холодильников и стиральных машин в Липецке

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Завод АО "Индезит Интернэшнл", один из крупнейших в России производителей стиральных машин и холодильников Indesit, приостановил производство в Липецке. Об этом сообщила журналистам в четверг специалист по связям с общественностью управления инвестиций и инноваций Липецкой области Вера Дешевых со ссылкой на директора по производству АО "Индезит Интернэшнл" Франческо Челентано.

"Ситуация с продажами произведенной продукции изменилась. На сегодняшний день нам необходимо установить баланс между спросом на рынке и производством. Склады завода в Липецке переполнены. Несмотря на то, что процесс производства приостановлен, дирекция по продажам работает в полном объеме", - привела Дешевых слова Челентано.

По ее данным, замглавы администрации Липецкой области Сергей Курбатов встретился с директором по производству АО "Индезит Интернэшнл" и обсудил сложившуюся ситуацию на предприятии. "Решение о приостановке принято, исходя из расчета запасов произведенной продукции. Сотрудникам выплачивается положенная заработная плата в соответствии с законодательством России", - говорится в сообщении.

Завод "Индезит Интернэшнл" является одним из крупнейших производителей стиральных машин и холодильников в России, он расположен в Липецке. В 2000 году Indesit Company купила липецкий завод холодильников "Стинол", на месте которого построила свое производство и открыла его в 2004 году.