Держатели облигаций Or Group могут требовать досрочного погашения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Держатели облигаций серии 001Р-01 ООО "ОР", входящего в Or Group, могут требовать досрочного погашения из-за невыполения компанией кредитных обязательств, общая стоимость облигаций составляет 1,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании в четверг.

"ООО "ОР", входящее в Or Group, объявляет о возникновении у держателей облигаций серии 001Р-01, размещенных в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, права требовать от ООО "ОР" досрочного погашения принадлежащих им облигаций", - говорится в сообщении.

Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций права требовать досрочного погашения ценных бумаг, - невыполнение эмитентом облигаций (ООО "Ор") долговых обязательств перед кредитором в объеме более 300 млн рублей в течение 30 дней, добавляется в материале.

3 февраля OR Group объявила о фактическом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07 в объеме 592 млн рублей, эмитентом которых являлось ООО "ОР" - дочерняя компания ПАО "ОРГ". Позже компания заявила о реструктуризации долга по этим облигациям. Основным держателем облигаций является Промсвязьбанк. Невыплата ООО "ОР" основного долга по биржевым облигациям серии БО-07 в размере 592 млн рублей послужило основанием для возникновения у держателей биржевых облигаций серии 001P-01 права требовать досрочного погашения, поясняют в компании.

Облигации серии 001Р-01 в объеме 1,5 млрд рублей Or Group разместила 15 октября 2019 года на Московской бирже по открытой подписке. 23 декабря 2021 года компания исполнила обязательства по выплате части номинальной стоимости по данным биржевым облигациям в объеме 370,8 млн рублей. Сейчас в обращении находятся облигации выпуска 001Р-01 в объеме 1 129,2 млн рублей, отмечается в сообщении.

О компании

OR Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей более 730 объектов в более 300 городах России.

В соответствии с аудированными финансовыми результатами группы по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль - 0,6 млрд руб., EBITDA - 2,3 млрд руб.