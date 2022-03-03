В Красноярске построят крупнейший деловой центр Сибири

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Деловой центр "Красноярск-сити", который будет крупнейшим в Сибири, построят в Красноярске в течение пяти лет к юбилею города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

В четверг в рамках Красноярского экономического форума председатель правительства региона Юрий Лапшин и гендиректор ООО "УСК "Сибиряк" Владимир Егоров подписали соглашение о строительстве "Красноярск-сити". Ранее Усс докладывал президенту РФ Владимиру Путину о планах строительства "Красноярск-сити" для размещения офисов крупных компаний. Также сообщалось, что проект крупнейший в Сибири и предполагает строительство четырех многоэтажных башен в рамках одного комплекса с общей площадью свыше 295 тыс. квадратных метров.

"По "Красноярск-сити" два года уйдет на проектировку, плюс три года на строительно-монтажные работы. Планируется завершить за пять лет к юбилею Красноярска", - сказал собеседник агентства. Четырехсотлетие Красноярска будет отмечаться в 2028 году.

По словам Лапшина, подписание соглашения дает старт практическому этапу работы по созданию "Красноярск-сити". Реализация проекта внесет существенный вклад в комплексное развитие бывшей промышленной площадки.

"Была проделана огромная работа, связанная с переговорами с крупными игроками, в первую очередь с бизнес-структурами, работающими на территории Красноярского края, которые переносят свои штаб-квартиры в Красноярск, или усиливают свое присутствие", - сказал Лапшин.

"Красноярск-сити" объединит офисы, апартаменты для проживания и досуг. Предполагается, что проект может стать ядром нового инвестиционного центра Сибири, собрав на своей площади управляющие структуры крупнейших компаний макрорегиона и страны.