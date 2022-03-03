Цена газа в Европе опустилась ниже $1800 за 1 тыс. куб. м после рекордного роста

ТАСС, 3 марта. Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в четверг опустилась ниже $1800 за 1 тыс. куб. м после обновления исторического рекорда утром, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1777 за 1 тыс. куб. м, или €155 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅

В целом стоимость газа с начала торгов уже снизилась почти на 6%.

Ранее цена газа в Европе превысила исторический максимум, зафиксированный накануне, поднявшись до $2279 за 1 тыс. куб. м, или €198,56 за МВт⋅ч.

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Кроме того, цена газа растет вслед за увеличением стоимости нефти до максимальных уровней с июня 2014 года.