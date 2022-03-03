Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Немецкая компания Volkswagen Group заявила об остановке своих российских производств, а также о прекращении экспорта автомобилей в Россию из-за ситуации на Украине. Соответствующее заявление в четверг было опубликовано на ее странице в "Твиттере".

"Фольксваген груп" приняла решение об остановке производства автомобилей в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейшего уведомления. Экспортные поставки транспортных средств в РФ также прекращаются", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что "компания со всей серьезностью подходит к своей ответственности перед российскими сотрудниками, затронутыми данным решением", и им будет выплачена компенсация.