Times: Британии будет сложно быстро ввести санкции против многих российских олигархов

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Великобритании могут понадобиться недели и месяцы на то, чтобы ввести санкции против многих "российских олигархов", в том числе предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом со ссылкой на источник в правительстве страны сообщила в четверг газета The Times.

"У нас есть проблемы как в юридическом, так и в следственном аспектах. Есть ряд фундаментальных трудностей даже с тем, чтобы установить их активы, не говоря уж о том, чтобы связать их с режимом [президента РФ Владимира] Путина, - сказал источник издания. - Речь идет о неделях и месяцах [работы]".

Издание добавляет, что несмотря на уже имевшие место в 2018 году попытки, британским властям пока не удается найти оснований для введения санкций против Абрамовича.