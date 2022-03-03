Чернышенко: после принятия мер поддержки IТ поступило около 500 заявок на госаккредитацию

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Порядка 500 заявлений на получение государственной аккредитации поступило от компаний после принятия дополнительных мер поддержки IТ-отрасли. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В первые дни с момента объявления Михаилом Мишустиным об этих мерах количество заявок на аккредитацию IТ-компаний в России выросло в десятки раз", - отметил Чернышенко.

За первые сутки после обнародования решения поступило 479 заявлений на получение госаккредитации, уточнили в аппарате виде-премьера. Там также отметили, что аккредитация является обязательным условием получения IТ-компаниями налоговых льгот и других преференций.

"Хорошо, что государство так ясно осознает важность IТ-индустрии, ее огромное влияние на все сектора экономики и ее хрупкость, ведь, IТ-специалисты - наш главный ресурс. Им действительно необходимо создавать все условия для спокойной, эффективной работы. Мы вместе с Минцифры должны поработать над тем, чтобы перечисленные меры получили четкие, удобные для применения подзаконные акты, чтобы в поле действия этих мер попали все сектора IТ-индустрии, включая разработчиков, системных интеграторов, дистрибуторов, компании в области инфобезопасности", - рассказал директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

Льготы для IТ

2 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IТ-отрасли в России. Документ подписан "в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации".

Глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина 2 марта объявил о новых льготы для отечественных IТ-компаний. Российские IТ-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Они смогут брать кредиты по сниженной ставке - не более 3%. Их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы.

Налоговые преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и организации, которые занимаются реализацией, установкой и тестированием отечественных решений.

Также для компаний отрасли упростят процедуры трудоустройства иностранцев и получения ими вида на жительство, следует из опубликованного указа президента РФ Владимира Путина.