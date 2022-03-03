Эксперт: РФ на фоне приостановки работы зарубежных компаний нужно создавать рабочие места

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Создание рабочих мест может послужить поддержкой населению РФ на фоне ухода ряда зарубежных компаний и ретейлеров с российского рынка, такое мнение в четверг ТАСС выразил замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Ранее ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своей деятельности в России. В частности, приостановил продажи ретейлер Н&M, интернет-магазин техники Canon, также приостановил доставку в Россию ретейлер одежды и аксессуаров Asos. Кроме того, приостановили поставки в Россию компании Lego, Diageo, Nike, Suzuki, Mercedes-Benz, Toyota и ряд других.

"Конечно, здесь должны быть большие государственные инвестиции, создание рабочих мест в этих секторах. Грубо говоря, свято место пусто не бывает. <...> Сейчас необходимо вкладывать не только в финансовую структуру, но и в создание рабочих мест и в людей и не только через пособия", - сказал собеседник агентства.

Шершуков добавил, что в целом прогнозировать состояние рынка труда в России сейчас сложно.