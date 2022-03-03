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Полпред: в СКФО создан достаточный запас прочности для сохранения динамики развития

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка отметил, что общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в СКФО в 2020 году году составил 705,6 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 3 марта. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа в последние годы демонстрируют тенденцию к росту основных экономических показателей, создан достаточный запас прочности, который позволит сохранить положительные результаты, несмотря на введенные в отношении РФ санкции. Об этом сообщил в четверг полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка на совещании в режиме видео-конференц-связи по социально-экономической ситуации в СКФО.

"Основные показатели развития наших регионов за последние годы, несмотря на пандемию, устойчивы и имеют уверенную тенденцию к росту. Доходы консолидированных бюджетов субъектов округа в 2020-2021 годах выросли в совокупности на 37% и составили по итогам прошлого года без малого 700 млрд рублей. Подобная динамика обеспечена как увеличением субсидий из федерального бюджета, так и результатами работы в регионах по увеличению налоговых и неналоговых доходов. Создан значительный запас прочности, чтобы не просто выстоять, но и не потерять достигнутых позиций", - сказал Чайка.

Он отметил, что общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в СКФО в 2020 году году составил 705,6 млрд рублей, а по итогам девяти месяцев 2021 года года это показатель вырос на 9,5%. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2021 году увеличился на 12,6% по сравнению с 2020 годом, объем производства сельхозпродукции зафиксирован в объеме 653 млрд рублей.

"Отмечается ежегодный рост индекса промышленного производства, который по итогам 2021 года составил 105,5%", - добавил Юрий Чайка.

О санкциях против РФ

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Первой свое воздушное пространство для российских самолетов в ночь на 25 февраля закрыл официальный Лондон. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ.

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