Эксперты: доходность по вкладам ВТБ более 20% компенсирует до трех платежей по кредиту

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Доходность по вкладам на уровне выше 20% может компенсировать до трех трех ежемесячных платежей по ипотеке, подсчитали аналитики ВТБ.

"ВТБ сообщает клиентам о дополнительной выгоде от размещения средств на депозитах, ставки по которым существенно выросли на этой неделе в крупнейших банках. На фоне резкого роста доходности по ним заемщики с уже оформленной ипотекой могут сэкономить на ее обслуживании. По расчетам аналитиков, доходность по вкладам более 20% годовых компенсирует до трех ежемесячных платежей по кредиту", - говорится в сообщении банка.

При этом в ВТБ указывают, что сэкономить удастся в случае, если ипотека была оформлена несколько лет назад, по старым ставкам. "Согласно законодательству, никаких изменений в действующие договоры по жилищным кредитам вносить нельзя. Это значит, что процентная ставка остается неизменной. При этом ставки по сберегательным продуктам в крупнейших банках на этой неделе фактически удвоились. Например, ВТБ предлагает разместить вклады в рублях на шесть месяцев под 21% годовых, в долларах под 8%, в евро под 7%", - пояснили в банке.

По подсчетам ВТБ, например, если заемщик в 2020 году купил квартиру за 5 млн рублей с первым взносом 15%, по ставке 8% и на 18 лет, то его ежемесячный платеж составит примерно 37 тыс. рублей. Если же сейчас разместить на депозите 1 млн рублей под 21%, то через полгода можно заработать больше 100 тыс. рублей.

"При стоимости квартиры 10 млн рублей и тех же условиях по кредиту ежемесячный платеж составит около 74 тыс. рублей. Таким образом, за счет процентного дохода по вкладу заемщик сможет покрыть примерно треть ежемесячного расхода на ипотеку", - уточнили в банке.