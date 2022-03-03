В работе сервисов банка "Тинькофф" произошел сбой

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сбои в работе сервисов банка "Тинькофф" наблюдаются в четверг в России, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 13:41 мск было зафиксировано 3522 отчета о сбоях в работе сервисов банка.

Около 78% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сложности со входом в мобильное приложение, 18% - на сбой всех сервисов банка, а 4% - на проблемы с денежными переводами.

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

"У части клиентов на текущий момент могут быть проблемы с авторизацией в мобильных приложениях. Работаем над их оперативным устранением", - сказали ТАСС в пресс-службе банка.