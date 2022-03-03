РЖД организовали более 600 дополнительных мест в поездах, отправляющихся с юга России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. РЖД сегодня предоставили более 600 дополнительных мест в поездах, отправляющихся с юга России. Перевозки выполняются в полном объеме, сообщили в пресс-службе РЖД.

"Перевозки пассажиров с юга России выполняем в полном объеме. Сегодня предоставили более 600 дополнительных мест в поездах, отправляющихся из Кисловодска, Новороссийска и из Анапы", - сказали в компании.

В РЖД добавили, что при необходимости холдинг оперативно включает дополнительные вагоны в графиковые поезда. Билеты на дополнительные места в поездах с юга РФ поступают в продажу по фиксированным ценам.

"Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание пассажиров осуществляется штатно", - отметили в РЖД.

Ранее Россия закрыла до 8 марта часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.