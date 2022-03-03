ЦБ повысил курс доллара на 4 марта до 111,76 рубля

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 4 марта 2022 г. официальный курс доллара на уровне 111,7564 руб., что на 8 руб. 50,77 коп. выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 9 руб. 46,17 коп., до 124,0161 руб.

По данным на 14:13 мск, курс доллара в ходе торгов на Мосбирже находился на уровне 117,04 руб. (+10,35%), курс евро рос до 124,12 руб. (+7,56%).

3 марта курсы доллара и евро в ходе торгов на Мосбирже обновили исторические максимумы. Доллар превысил 118 руб., евро - 125 руб.