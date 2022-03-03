Цена летнего дизеля на бирже упала почти на 10%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Биржевая цена на летнее дизельное топливо в Европейской части России на торгах в четверг упала почти на 10% и опустилась ниже 50 тыс. рублей за тонну впервые с декабря 2021 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля снизилась за день на 9,6%, до 49,58 тыс. рублей за тонну, его стоимость опустилась ниже 50 тыс. рублей за тонну впервые с 23 декабря 2021 года. Межсезонный дизель подешевел на 4,3%, до 51,3 тыс. рублей за тонну, зимний дизель - на 1,6%, до 51,74 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 1,4%, до 44,26 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,35%, до 46,705 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут снизился в цене на 3,4%, до 29,12 тыс. рублей за тонну.

При это стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 1,8%, до 17,03 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, цена этого вида топлива, наоборот, немного снизилась - на 0,9%, до 14,79 тыс. рублей за тонну.

Цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) в Европейской части России в четверг не рассчитывалась. Как следует из методики расчета территориальных биржевых индексов СПбМТСБ, индекс для любого вида нефтепродуктов не рассчитывается, если торги проводятся менее чем на трех базисах поставки топлива.

Как пояснил ТАСС вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев, биржевые котировки на топливо отреагировали на изменение условий кредитования в ответ на решение Центробанка о поднятии ключевой ставки с 9,5% до 20% годовых. При этом неопределенность в условиях кредитования ведет к снижению спроса на топливо, поскольку участники рынка пока не могут составлять свои бюджеты, добавил эксперт.

"Сегодня рынок отреагировал быстрее регуляторов. В ответ на поднятие учетной ставки и удорожание стоимости привлечения денег с 7-8% годовых до 35% в некоторых банках большинство участников рынка остались либо без оборотных средств, либо с очень дорогими овердрафтами. Снижение цен компенсирует им стоимость привлечения денег", - сказал Гусев.