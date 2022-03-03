Объем экспорта рыбы из России в январе вырос на 19,5%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов из России, за исключением стран ЕАЭС, за январь 2022 года составил 96,3 тыс. тонн, что на 19,5% выше уровня прошлого года. Это следует из сообщения Росрыболовства со ссылкой на данные Росстата.

"Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, по предварительным данным Росстата (вне стран ЕАЭС), за январь 2022 года составил 96,3 тыс. тонн, что на 15,7 тыс. тонн (или на 19,5%) выше уровня аналогичного периода 2021 года", - говорится в сообщении.

В денежном выражении экспорт за январь этого года составил $295,2 млн, что на $116,4 млн больше аналогичного периода прошлого года, а в процентном соотношении на 65,1% больше. Экспорт рыбного филе увеличился на 58,5%, до 8,1 тыс. тонн; ракообразных - на 23%, до 3,5 тыс. тонн.

Объем импорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, также по предварительным данным Росстата (за исключением стран ЕАЭС), за январь этого года составил 42,3 тыс. тонн, то есть на 4,5 тыс. тонн ниже аналогичного периода 2021 года. В процентном соотношении ниже на 9,6%. В денежном выражении импорт увеличился на $19,3 млн, то есть на 13,3% выше, чем в прошлом году, и достиг $164,2 млн.