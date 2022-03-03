Уровень бронирования отелей Крыма на 8 марта достигает 70%

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Отели Крыма к 8 марта забронированы на уровне от 40% до 70%, сообщил в эфире телеканала "Крым-24" в четверг министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Во вторник сообщалось, что отели Крыма активно готовятся к летнему курортному сезону, а также намерены представить акции для туристов к 8 марта.

"На мартовские праздники уровень бронирования - от 40% до 70%, в зависимости от отеля и населенного пункта. Благодаря акциям, которые сейчас предлагаются отелями и гостиницами, думаю, уровень поднимется", - сказал Волченко.

Он уточнил, что часть крымских отелей и санаториев предлагает скидки от 20% до 50% для жителей Крыма и прилегающих территорий.

Крым в 2021 году в четвертый раз побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, однако в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году республику посетили 9,5 млн путешественников, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.