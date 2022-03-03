Власти Калужской области отложат строительство канатной дороги

КАЛУГА, 3 марта. /ТАСС/. Более 1,1 млрд рублей, выделенных в качестве инфраструктурного кредита на строительство канатной дороги в Калуге, перенаправят на более значимые проекты. Такое решение принято в связи изменением приоритетов в экономике из-за вводимых против России санкций, сообщил в четверг губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы должны мобилизовать все возможные ресурсы для решения ключевых запросов людей. В нынешних условиях строительство канатной дороги в Калуге не является приоритетом. Поэтому сегодня работаю с коллегами из правительства России, чтобы найти более полезное применение средств инфраструктурного кредита для Калужской области, ранее выделенных под этот проект", - сообщил Шапша.

На какие именно проекты перенаправят финансирование, не сообщается.

Раннее правительственная комиссия по региональному развитию России одобрила предоставление Калужской области почти 2,9 млрд рублей на реализацию инфраструктурных проектов. Из них 1,1 млрд рублей предназначались для строительства канатной дороги транспортно-туристического назначения "Музей истории космонавтики - Квань". Отмечалось, что канатная дорога протяженностью 2,3 км над Окой должна способствовать развитию туризма в регионе, снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру Калуги, позволив людям быстро добираться в центр города с Правобережья и обратно.