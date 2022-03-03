В Брянской области создадут оперативный штаб по контролю и мониторингу цен

ТАСС, 3 марта. Власти Брянской области создадут оперативный штаб по контролю и мониторингу цен на сельскохозяйственную продукцию для недопущения их роста, в том числе на социально значимые продукты. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"[Губернатор] Александр Богомаз поручил заместителю губернатора Брянской области Борису Грибанову создать оперативный штаб по контролю и мониторингу цен, в который войдут представители прокуратуры, управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области, управления потребительского рынка", - говорится в сообщении.

Глава региона также поручил вести мониторинг цен на социально значимые продукты, чтобы не допустить спекулятивного роста стоимости товаров, который отразится на жителях области. Отмечается, что сейчас оснований для их повышения нет. "Жители видят только конечную цену, сформированную торговой сетью, тогда как она изначально ниже и включает в себя ряд составляющих. <...> В регионе сельхозпродукция имеется в достаточном количестве, но цена для простых потребителей формируется крупными торговыми сетями", - приводятся слова Богомаза.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания и другие государства заявили, что вводят санкции - персональные и секторальные.