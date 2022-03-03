Эксперт: в IT-отрасли существует проблема нехватки времени для "доучивания" специалистов

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Проблема нехватки времени для "доучивания" специалистов существует в отраслях, связанных с IT и искусственным интеллектом. Это связанно с динамичными темпами появления новой информации и быстрым устареванием старых знаний, сообщил ректор Научно-технологического университета "Сириус" Максим Федоров в четверг на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

"В отраслях, связанных с IT и искусственным интеллектом, есть проблема, связанная с доучиванием. Если говорить о среднем сроке выхода на оптимальную эффективность нового сотрудника, который поступил на работу в компанию после университета, то это около полутора лет. Казалось бы, не так много, но в отрасли, в которой каждые полгода что-то изменяется, все приходится переучивать, адаптировать. Нет времени, чтобы человек доучивался", - отметил он.

Федоров отметил, что такой тренд касается и других отраслей, поскольку происходит бурное развитие технологий, новых материалов. Скорость обновления информации сейчас ограничивается двумя годами, а не пятью-десятью, как это было раньше. Поэтому университет ставит перед собой задачу создать такую модель, которая не снижала бы качество фундаментального образования, но соответствовала бы темпам развития отрасли.

Красноярский экономический форум - 2022 пройдет комбинированно - в очном и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.