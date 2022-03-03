Товарооборот пяти российских маркетплейсов составил в 2021 году около 1,6 трлн рублей

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Товарооборот пятерки российских маркеплейсов-лидеров в 2021 году составил примерно 1,6 трлн рублей, что сопоставимо с товарооборотом крупнейшей федеральной офлайновой торговой сети. Об этом сообщил в четверг управляющий директор дирекции по экосистеме юридических лиц ПАО "Сбербанк" Евгений Щепелин в ходе экспертной дискуссии на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

"За последние два года рост товарооборота в маркетплейсах вырос довольно серьезно. По моим оценкам, в 2021 году пятерка лидеров закрыла примерно 1,6 трлн рублей. 1,6 трлн рублей - это товарооборот одной из крупнейших федеральных офлайновых сетей", - сказал Щепелин.

Он отметил, что появление маркетплейсов существенно упростило выход малому бизнесу в продажи и дало импульс для его развития. По мнению эксперта, в ближайшее время количество продавцов на торговых интернет-площадках будет расти, тем самым будут создаваться новые рабочие места. Он также прогнозирует развитие технологических компаний, которые будут управлять каналами продаж и развивать их, а также считает, что предприниматели начнут идти по пути создания собственных торговых интернет-площадок. "Потому что одно идет за другим. По сути предприниматели, которые начинают работать на одном маркетплейсе, потом начинают переходить на второй канал, третий, рано или поздно идут в сторону создания собственных интернет-магазинов. Для них это такой некий этап эволюции", - сказал Щепелин.

В России на онлайн-торговлю сейчас приходится 9,2% от общего объема розничных продаж, сообщал ранее в ходе форума президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. За последние два года объем интернет-торговли значительно вырос, и существует серьезный потенциал для дальнейшего роста. Соколов привел в пример Великобританию и Китай, где объем онлайн-торговли достиг уже почти 25% рынка.

Красноярский экономический форум-2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.