Какие зарубежные компании и бренды приостановили работу и поставки в РФ

Зарубежные компании прекращают работу или приостанавливают продажу своей продукции на территории России из-за западных санкций, введенных на фоне военной операции по защите Донбасса на Украине.
О своем решении заморозить экспорт объявили компании из самых разных сегментов - авиационной, игровой, промышленной и других.
ТАСС собрал основную информацию о заморозке или остановке деятельности иностранных компаний в России.
Авиационная техника и автомобили
- Авиапроизводители Boeing, Airbus и Embraer приостановили поставки запчастей для своих самолетов российским авиакомпаниям, их обслуживание и техподдержку. Учебный центр Boeing в Сколкове также временно прекратил работу.
- Автопроизводители Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MAN решили на время прекратить экспорт, а также заморозить локальное производство в России. Приостановила свою деятельность и корпорация Ford.
- Suzuki, Honda, Mazda не будут поставлять авто и мотоциклы. General Motors и Scania приостанавливают поставки автомобилей, а Nissan - кроссовера Pathfinder.
- "Фольксваген Груп Рус" прервала на время отгрузку автомобилей, которые уже находятся в РФ, в российские дилерские центры. Производство автомобилей Volkswagen Group на территории страны остановили до особого распоряжения.
- Toyota приостановит производство в Санкт-Петербурге с 4 марта из-за перебоев с поставками комплектующих. Hyundai и Renault - работу российского завода в Санкт-Петербурге и Москве соответственно до 5 марта. Škoda сокращает производство из-за недостатка комплектующих и приостанавливает деятельность в РФ.
- Daimler Truck заморозил сотрудничество с российским "Камазом" - компания не будет производить грузовики в рамках совместного предприятия DK RUS и поставлять комплектующие.
Электроника и промышленность
- Apple остановила экспорт и онлайн-торговлю и ограничила работу сервисов. Магазины re:Store, реализующие технику компании, сутки не работали, но 3 марта вновь открылись.
- Производитель электроники Dell перестает временно продавать продукцию.
- Немецкий производитель программного обеспечения SAP прекращает ввести деятельность в России, а также приостанавливает продажи всех услуг и продуктов компании.
- Один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения Oracle приостановил все операции в стране.
- Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson пока не привозит товары клиентам в РФ.
- Товары крупнейшего в мире производителя полупроводников TSMC пока не будут попадать в Россию, разработанные в стране полупроводники марки "Эльбрус" - производиться.
- Российские покупатели временно не смогут получать продукцию крупнейшего производителя подшипников SKF.
- Базирующаяся в Мюнхене группа Siemens, которая строит поезда, обслуживает заводы и поставляет программное обеспечение, пока что прекратила операции и поставки в Россию. При этом пока продолжает выполнять обязательства по обслуживанию и ремонту в РФ.
Развлечения, одежда и мебель
- The Walt Disney Company, Warner Bros. и Paramount Pictures приостановили показы своих фильмов.
- Бренд одежды Karl Lagerfeld прекратил поставки в РФ и закрыл возможность покупать вещи онлайн. Продажи приостановила компания H&M. Ретейлер одежды и аксессуаров ASOS заморозил доставку, сделать заказ на сайте невозможно. Также поступил производитель спортивных товаров Nike.
- Компания iHerb, реализующая БАДы, витамины и продукты питания, доставит россиянам только уже обработанные заказы, новые пока не принимает.
- Поставки продукции производителя игрушек Lego временно не осуществляются в российские магазины.
- Крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo пока не станет поставлять свою продукцию. Компания выпускает напитки известных марок, например Guinness, Baileys и других.
- Медиасервис Megogo прекратил деятельность в России.
- Мебельный концерн IKEA приостанавливает работу в России, а также весь экспорт и импорт в страну и из нее, производство в РФ. Свои магазины временно закрыл датский мебельный ретейлер JYSK.
Логистика
- Транспортно-логистическая компания Kuehne+Nage прекращает поставлять товары за исключением фармацевтической продукции и предметов гуманитарной помощи. Так же, но временно поступила Maersk.
- DHL, CMA CGM, Fedex и UPS приостановили доставку грузов и документов в Россию.
- Поставщик упаковочных решений и биоматериалов Stora Enso остановит все производство и продажи в России.