Хуснуллин назвал субсидирование ставок кредитов застройщиков среди антикризисных мер

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Субсидирование процентных ставок кредитов застройщиков и поддержка ипотеки войдут в антикризисный план по поддержке строительной отрасли. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время заседания президиума правкомиссии по региональному развитию, сообщается на сайте кабмина.

"Для поддержки застройщиков в ближайшее время будет предложен комплекс мер по субсидированию процентных ставок по кредитам", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина. Кроме того, он подтвердил планы правительства продолжать поддерживать ипотечные программы.

Вице-премьер сообщил, что правительство уже внесло в Госдуму первый комплекс законодательных инициатив, которые будут способствовать процессу развития строительной отрасли. Среди них возможность регулировать порядок изменения проектной документации без повторного прохождения экспертизы при замене строительных ресурсов в связи с импортозамещением.

По его словам, в рамках антикризисных мер правительство также предлагает упростить порядок согласования и утверждения изменений сроков действия документации по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство, а также на ввод в эксплуатацию и размещение сведений в информационных системах.

Помимо этого, планируется принятие решения по упрощению конкурсных процедур и предоставлению возможности вносить изменения в государственные и муниципальные контракты. Также будет рассмотрена возможность предоставить право СРО выдавать займы своим членам за счет средств компенсационных фондов.